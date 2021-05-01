Süper Ligin bitimine sayılı haftalar kala ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olan maçta Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen hakemliğindeki Vodafone Park'taki karşılaşmada, maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

2. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ghezzal'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Akintola ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0

5. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in pasıyla ceza sahasına giren Larin'in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

7. dakikada Ljajic'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Munir'den döndü. Sola açılan topu N'Koudou içeri çevirdi, Ghezzal'ın vuruşunda kaleci bir kez daha gole izin vermedi.

10. dakikada Aabid'in pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Katranis'in yakın mesafeden şutunda top üstten auta gitti.

11. dakikada Ghezzal'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Larin'in şutu kaleciden dönerek taca çıktı. Hızlı kullanılan taç atışında Ljajic pasını ceza sahası içinde Atiba'ya bıraktı. Atiba tek pasla çizgiye inen Larin'e topu çıkardı, Larin düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0

14. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Rosier'in sağdan ortaladığı topu ceza yayı önünde Ljajic tek pasla sağdan gelen Larin'e aktardı. Ceza sahası içinde kaleciyle sağ çaprazda karşı karşıya kalan Larin düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0

17. dakikada Larin'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan N'Koudou'nun şutu az farkla uzak direğin yanından auta gitti.

28. dakikada Boupendza'nın soldan içeri çevirdiği topa Akintola ceza sahası içinde vurdu, kalesini terk eden Ersin topun kaleye gitmesine izin vermedi.

34. dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Ljajic'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

38. dakikada Beşiktaş skoru 4-0'a taşıdı. Ghezzal'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan N'Koudou, ceza sahasına girerek önündeki kalabalık savunmaya rağmen şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu: 4-0

44. dakikada Beşiktaş skoru 5-0 yaptı. Ghezzal'ın pasını sağ tarafta karşılayan Rosier sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, arka direkte Rıdvan Yılmaz düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 5-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

55. dakikada Beşiktaş, Larin'le durumu 6-0'a getirdi. Maçın ikinci yarısında Hatayspor'da oyuna giren Yusuf Abdioğlu geriye pas atarken hata yaptı. Topu kapan Cyle Larin şutunu attı ve topu ağlarla buluşturdu. Bu golle Kanadalı futbolcu hat-trick yapmış oldu.

65. dakikada sağ kanatta Rosier, ceza sahasına yerden ortasını gönderdi, arka direkte Larin kayarak topa dokundu ve top filelerle buluştu: 7-0. Kanadalı forvet kendisinin 4 takımının 7. golünü kaydetmiş oldu.

72. dakikada Hatayspor Mame Diouf ile gole çok yaklaştı. Sol kanattan Akintola topla birlikte ceza sahasına girip sıfıra indi. Penaltı noktasına yakın bir yerden Diouf şutunu çekti ancak top direkten geri döndü.

75. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı. Kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan frikikte topun başına Rachid Ghezzal geldi. Cezayirli futbolcu şutunu attı, Munir son anda topu kornere çeldi.

BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM

Beşiktaş, son olarak Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 yenmişti. Siyah beyazlılar 24 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 78 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları sona eren Valentin Rosier ve Necip Uysal bugün karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Beşiktaş'ta, Hatayspor müsabakası öncesi 40. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Atakaş Hatayspor karşısında sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek.

Sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar'ın Hatayspor karşısında görev yapması beklenmiyor.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Töre'nin kontrollerinde sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildiği açıklandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gökhan Töre'yi yarınki maçta görevlendirmeyeceği öğrenildi.

HATAYSPOR'DA SON DURUM

Atakaş Hatayspor 16 galibiyet, 9 beraberlik ile 11 yenilgi sonunda 57 puan elde etti ve 5. sırada yer alıyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan teknik direktör Ömer Erdoğan, takımının başında olamayacak.

Hatay temsilcisinde tedavileri süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı Muhammed Kamara ve Isaac Sackey'de yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım, sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı

BEŞİKTAŞ - HATAYSSPOR İLK 11

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, N'Koudou, Larin.

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Rayane Aabid, Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Diouf