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  4. Beşiktaş - Adana Demirspor maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu

Beşiktaş - Adana Demirspor maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu

Süper Lig’de bugün oynanacak Beşiktaş - Adana Demirspor mücadelesinde VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

Beşiktaş - Adana Demirspor maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu

Süper Lig'de heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda averajla ligin ilk sırasında yer alan Beşiktaş, ligin yeni takımı Adana Demirspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 20.00'da başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın var hakemi ise  Alper Ulusoy AVAR hakemi ise Emre Kargın olacak.  

Süper Lig'de oynanacak diğer maçlar şöyle:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

 

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