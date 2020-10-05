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  3. Beşiktaş, Alexandre Pato'yu gündemine aldı!

Beşiktaş, Alexandre Pato'yu gündemine aldı!

Süper Lig'de transferin son gününde kulüpler son görüşmelerini yapıyor. Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, dış basına göre Pato'yu gündemine aldı.

Beşiktaş, Alexandre Pato'yu gündemine aldı!

Süper Lig'de 5 Ekim günü sona erecek olan transfer döneminde son gün hareketliliği yaşanıyor. Kadrosunda eksiklik yaşayan kulüpler hala çalışmalarına devam ederken transfer sezonu, bugün gece yarısıyla birlikte sona erecek. Ligde sezona iyi giremeyen Beşiktaş, forvet transferi için arayışlarına devam ediyor. 

Nicolò Schira isimli gazeteci, siyah-beyazlıların Alexandre Pato'yu gündemine aldığını belirtti. Schira, Beşiktaş'ın Pato haricinde Balotelli ile de tekrar görüştüğünü belirtti. 

Pato, geçtiğimiz sezon Brezilya'da Sao Paulo forması giyiyordu. Sezon sonunda takımdan ayrıldığını açıklayan yıldız futbolcu, serbest konumda. 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kariyeri boyunca 393 maça çıktı. 393 maçta, 158 gol ve 48 asist yapan Pato, Milan, Chelsea, Villarreal gibi kulüplerde oynadı. 

Brezilya Milli takımında da toplamda 27 maça çıkan Pato, 10  gol kaydetti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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