Beşiktaş Anas Tahiri ile görüşmelere başladı

Bu sezon Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından Sergen Yalçın'la iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş, yeni sezonda da takımı Sergen Yalçın'a emanet edecek. Tecrübeli çalıştırıcının raporları doğrultusunda yapılan gelecek sezonun kadro planlaması ise hızla devam ediyor.

A Spor'un aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş, Anas Tahiri ile görüşmelere başlandı. Oyuncunun kulübüne resmi teklif yapıldı. Oyuncu için bir bonservis bedeli belirleyen Beşiktaş yönetimi, 500 bin euronun üstüne çıkmayı düşünmüyor. Beşiktaş'ın Waalwijk kulübüne sunduğu 500 bin euroluk teklif, Hollanda ekibi tarafından pazarlık aşamasında daha üst seviyelere çekilebilir.

Görüşmelere başlanılan oyuncu için başka bir Süper Lig kulübü olan Göztepe'de ilgileniyor. Beşiktaş, oyuncuyu ofansif orta saha ve 10 numara bölgesinde oynatmak için kadrosuna katmak istiyor.

ANAS TAHİRİ KİMDİR?

Anas Tahiri, 5 Mayıs 1995 Belçika doğumlu Faslı profesyonel futbolcudur. Orta saha ve forvet arkası pozisyonlarında oynuyor. Hollanda'nın RKC Waalwijk takımında forma giyen Anas Tahiri, 10 numara bölgesinde tekniği ve hızı ile dikkat çekiyor. A

Kariyerine 2013 yılında Belçika'da başlayan Anas Tahiri, sırasıyla; JMG Lier, Lierse SK, Lierse Reserve ve RKC Waalwijk takımlarında forma giydi.