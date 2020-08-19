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Beşiktaş, Anthony Modeste ile anlaşmak üzere

Transferde hızlanmaya başlayan siyah-beyazlılar, Burak Yılmaz'ın boşluğunu dolduracak ismi henüz bulabilmiş değil. Önümüzdeki hafta oynayacağı PAOK maçı öncesi bu transferi bitirmek isteyen Beşiktaş'ta Anthony Modeste ismi konuşulmaya başladı.

Beşiktaş, Anthony Modeste ile anlaşmak üzere

Türkiye'de her transfer döneminde Süper Lig kulüpleri için yazılan Modeste, bu kez de Beşiktaş için yazıldı. Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de oyuncu ile görüştüğü söylenmişti. Henüz Türkiye'den bir takıma imza atmayan Modeste, için Beşiktaş ile prensip olarak anlaştığı iddia edildi.

1 YILLIK KİRALIK TEKLİFİ

Transferde şu ana kadar Fabrice N'Sakala ve Bernard Mensah ile anlaşan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı PAOK maçından önce forvet transferini tamamlamak istiyor. Burak Yılmaz'ın Lille'e transferinin ardından henüz yeni bir santrfor transferi yapamayan Beşiktaş, Anthony Modeste ile anlaştığı söyleniyor. Siyah-beyazlılar, oyuncuyu bir yıllık kiralık şeklinde transfer etmek istiyor.

Alman kulübüyle 1 yıllık kiralama konusunda anlaşan siyah beyazlıların oyuncuyla da ufak tefek pürüzler kaldı.

Beşiktaş, Anthony Modeste ile anlaşmak üzere

GEÇTİĞİMİZ SEZON 4 GOL ATTI

Köln ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Modeste, geride kalan sezonda 29 maçta 4 gol ve 1 asistle oynadı. Tüm kariyeri boyunca 396 maça çıkan forvet 151 gol atarken 34 de asiste imza koydu. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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