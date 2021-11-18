Beşiktaş antrenmanında yüzler gülüyor! Siyah beyazlılar Alanyaspor maçına hazır!

Son dönemlerde yaşadığı puan kayıplarıyla ligde zirvenin gerisinde kalan, Şampiyonlar Ligi'nde de henüz puanla tanışamayan Beşiktaş'ta Milli aranın ardından rota yeniden lige çevrildi. Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına çıkacak olan siyah beyazlı ekipte çalışmalar devam ederken futbolcuların neşeli anları da takım içerisindeki arkadaşlık ortamı anlamında olumlu sinyaller verdi.

DİNLENME ÇALIŞMASI YAPILDI

Takım üzerindeki kötü gidişata son vermek isteyen Beşiktaş, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanın ilk aşamasında dinlenme çalışması yapıldı. Devamında Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretchingile çalışmalarına devam eden siyah beyazlı ekipte, gruplar halinde yapılan ayak tenisi maçlarıyla çalışma sona erdi.

YARIN ALANYA'YA UÇACAK

Yaklaşık 1.5 saat süren ve basına kapalı olarak yapılan antrenmanda Milli takımda oynayan oyuncular yer almadı.

Aytemiz Alanyaspor'a karşı oynanacak maç için çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak siyah beyazlı ekip, saat 16.00'da özel bir uçakla Alanya'ya giderek maç gününü bekleyecek.