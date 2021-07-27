Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon tamamlayan Beşiktaş hazırlık maçları ile önümüzdeki sezonun provasını yapıyor. Sezonun ilk hazırlık karşılaşmasına çıkacak Beşiktaş Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir takımı ise ilk hazırlık maçında Trabzonspor ile karşılaşmış ve 0-0 beraber kalmıştı. Beşiktaş ile Başakşehir'in oynayacağı bu mücadeleyi merak eden taraftarlar internette Beşiktaş - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni sezon öncesi prova niteliğini taşıyan maç Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde oynanacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu mücadelenin şu an için herhangi bir yayıncısı bulunmuyor. Ayrıca mücadele basına da kapalı bir şekilde gerçekleştirilecek. İlerleyen saatlerde maç yayının eklenmesi durumunda haberimizde yer alacaktır.