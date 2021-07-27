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Beşiktaş - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de son sezonu şampiyon olarak bitiren Beşiktaş bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Siyah beyazlı ekip Avrupa ve ligde göstereceği performansı sezon öncesinde test etmek için hazırlık maçları düzenliyor. Bu kapsamda oynanacak mücadele için Beşiktaş - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları akıllara geldi. Cevaplar haberimizde...

Beşiktaş - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon tamamlayan Beşiktaş hazırlık maçları ile önümüzdeki sezonun provasını yapıyor. Sezonun ilk hazırlık karşılaşmasına çıkacak Beşiktaş Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir takımı ise ilk hazırlık maçında Trabzonspor ile karşılaşmış ve 0-0 beraber kalmıştı. Beşiktaş ile Başakşehir'in oynayacağı bu mücadeleyi merak eden taraftarlar internette Beşiktaş - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni sezon öncesi prova niteliğini taşıyan maç Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde oynanacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu mücadelenin şu an için herhangi bir yayıncısı bulunmuyor. Ayrıca mücadele basına da kapalı bir şekilde gerçekleştirilecek. İlerleyen saatlerde maç yayının eklenmesi durumunda haberimizde yer alacaktır.

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