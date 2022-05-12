Beşiktaş kongresinde başkan olmak için gerekli imza sayısını toplayan ve aday olacağını açıklayan Fuat Çimen'in hayatı ve ne işle uğraştığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle 7 dil bilmesiyle öne çıkan Çimen hakkında en çok araştırılan "Beşiktaş başkan adayı Fuat Çimen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor? Serveti ne kadar? " sorularının yanıtı haberimizde...

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYI FUAT ÇİMEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? NE İŞ YAPIYOR? SERVETİ NE KADAR?

Beşiktaş Kulübü başkan adayı olan Fuat Çimen, 1966 yılında İstanbul Bakırköy’de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümü, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünden mezun olan Fuat Çimen, 1987-2006 yılları arasında Bakım Onarım Müdürü olarak (1998-2002 arasında Liman Hizmetleri Müdürlüğü vekaleti dâhil) görev aldı.

2011 senesinden bu yana West İstanbul Marina’da Marina Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta olan 56 yaşındaki Fuat Çimen, çok iyi seviyede Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Karadağca; iyi seviyede İngilizce, orta seviyede Almanca ve Rusça bilmektedir.

Fuat Çimen'in servetinin ne kadar olduğu bilinmemektedir.