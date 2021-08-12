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Beşiktaş, Batshuayi'nin peşini bırakmıyor! Belçikalı golcü de gelmeye istekli

Beşiktaş'ta forvet arayışı devam ediyor. Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte o bölgeye takviye yapmayı planlayan yönetim, bir türlü aradığı golcüyü bulamadı. Son olarak Batshuayi'yi gündemine alan siyah beyazlı ekip bu transferi bitirmek istiyor. Oyuncunu da bu transfere olumlu yaklaştığı belirtildi.

Beşiktaş, Batshuayi'nin peşini bırakmıyor! Belçikalı golcü de gelmeye istekli

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde golcü transferi için düğmeye basıldı. Siyah beyazlı yönetim elini çabuk tutarak lige yıldız bir forvet oyuncusuyla girmeyi hedefliyor. Bu kapsamda birçok isme teklif götüren kartal, transferleri çeşitli nedenlerde dolayı bitirememişti. Son olarak gündeme gelen Batshuayi'yi de elinden kaçırmak istemeyen Beşiktaş, bu transferde ısrarcı davranıyor.

Beşiktaş, Batshuayi'nin peşini bırakmıyor! Oyuncu da gelmeye istekli

KİRALIK FORMÜLÜ DÜŞÜNÜLECEK

Beşiktaş, Belçikalı golcü Batshuayi transferini bitirmek için her yolu deniyor. Chelsea ile 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncunun kulübüyle sözleşme yenileyeceği ifade ediliyor. Ancak ilk 11'de oynamak isteyen Batshuayi, başka takımda kendini göstererek yeniden Chelsea'nin vazgeçilmezi olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bütçesini de zorlamamış olacak.

Beşiktaş, Batshuayi'nin peşini bırakmıyor! Oyuncu da gelmeye istekli

COME TO BEŞİKTAŞ ÇAĞRISI

Chelsea ile temaslarını hızlandıran ve mali konularda pazarlıkları devam eden Beşiktaş yönetiminin yanı sıra, taraftarlar da transferde etkili olmak için çaba sarf ediyor.Beşiktaş taraftarları Batshuayi isminin yeniden gündeme gelmesinin ardından oyuncunun Instagram hesabına yoğun bir şekilde "Come To Beşiktaş" mesajları göndermeye başladı.

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