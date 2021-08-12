Beşiktaş, Batshuayi'nin peşini bırakmıyor! Belçikalı golcü de gelmeye istekli

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde golcü transferi için düğmeye basıldı. Siyah beyazlı yönetim elini çabuk tutarak lige yıldız bir forvet oyuncusuyla girmeyi hedefliyor. Bu kapsamda birçok isme teklif götüren kartal, transferleri çeşitli nedenlerde dolayı bitirememişti. Son olarak gündeme gelen Batshuayi'yi de elinden kaçırmak istemeyen Beşiktaş, bu transferde ısrarcı davranıyor.

KİRALIK FORMÜLÜ DÜŞÜNÜLECEK

Beşiktaş, Belçikalı golcü Batshuayi transferini bitirmek için her yolu deniyor. Chelsea ile 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncunun kulübüyle sözleşme yenileyeceği ifade ediliyor. Ancak ilk 11'de oynamak isteyen Batshuayi, başka takımda kendini göstererek yeniden Chelsea'nin vazgeçilmezi olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bütçesini de zorlamamış olacak.

COME TO BEŞİKTAŞ ÇAĞRISI

Chelsea ile temaslarını hızlandıran ve mali konularda pazarlıkları devam eden Beşiktaş yönetiminin yanı sıra, taraftarlar da transferde etkili olmak için çaba sarf ediyor.Beşiktaş taraftarları Batshuayi isminin yeniden gündeme gelmesinin ardından oyuncunun Instagram hesabına yoğun bir şekilde "Come To Beşiktaş" mesajları göndermeye başladı.