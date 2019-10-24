Beşiktaş - Braga maçının ilk 11'leri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş, Braga'yı kendi evinde ağırlayacak. Karşılaşma 19.55'te Vodafone Stadyumu'nda oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş, Braga'yı ağırlayacak. Mücadele 19.55'te başlayacak ve Vodafone Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Rebocho, Roco, Vida, Necip, Elneny, Oğuzhan, Ljajic, Caner, Boyd, Güven
Braga: Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno
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BEŞİKTAŞ HENÜZ PUAN ALAMADI
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iki maça çıkan Beşiktaş, henüz puan alamadı. İlk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen siyah-beyazlı ekip, ikinci maçında da İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a Vodafone Park'ta 1-0 mağlup oldu. Grupta 4 puanı bulunan Braga ise Avrupa'da yenilgiyle tanışmadı. İlk maçında Wolverhampton Wanderers'ı rakip sahada 1-0'la geçen Portekiz ekibi, ikinci maçında Slovan Bratislava ile 2-2 berabere kalarak 4 puan topladı ve grup liderliğine yükseldi.
AHMET NUR ÇEBİ'NİN İLK MAÇI
Beşiktaş-Braga mücadelesi, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bu görevindeki ilk maçı olacak. Pazar günü yapılan olağanüstü genel kurulda Beşiktaş Kulübünün 34. başkanı seçilen Çebi, başkan sıfatıyla ilk kez tribündeki yerini alacak.
SAKATLIKLAR ABDULLAH AVCI'YI ZOR DURUMA SOKTU
Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlık haberleri teknik direktör Abdullah Avcı'yı zor durumda bıraktı. Sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Douglas, Abdoulay Diaby, Georges N'Koudou ve Victor Ruiz karşılaşmada forma giyemeyecek. Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.
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