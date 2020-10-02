Beşiktaş, Bruma'ya teklif yaptı!

Bu sezon transfer dönemini etkili geçiremeyen Beşiktaş, kadrosuna son olarak Aboubakar'ı ve Valentin Rosier'i katmıştı. Bu transferle forvet ve sağ bek bölgesindeki sıkıntıları çözen Beşiktaş, kanat rotasyonu içinde bir oyuncuyu kadroya katmak istiyor. TRT Spor'un haberine göre, Temmuz 2019'dan bu yana PSV Eindhoven'da görev yapan Portekizli oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak isteyen yönetim, diğer alternatiflerle de temaslarına devam ediyor.

Kanat forvetin kadroya katılması durumunda ise en az 1 yabancı oyuncunun daha takımdan ayrılması söz konusu. Bu ismin, Kevın N’Koudou olma ihtimali oldukça yüksek.

Fransız futbolcuya ülkesinden teklifler olduğu biliniyor.

Nikola Kalinic defterini henüz kapatmayan ancak oyuncuya yeni bir teklif yapmayacaklarını da ileten yönetim, teklife olumlu yanıt vermesi durumda Hırvat golcüyü de kadrosuna katabilir.

Bu ihtimalin azalması dolayısıyla yönetimin öncelikli hedefi, hücum hattının kanadında oynayabilecek bir ismi transfer etmek.