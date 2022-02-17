Beşiktaş camiasında merakla beklenen soru yanıt buluyor! Sergen Yalçın kararını verdi!

Beşiktaş'ta geçtiğimizi sezon hem Süper Lig'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon ise 3 kulvarda da beklenilen performansı gösteremedi. Bunun ardından siyah-beyazlı ekip deneyimli teknik direktörle yollarını ayırarak yerine Önder Karaveli'yi getirdi. Karaveli'nin de takıma çare olmamasının ardından Sergen Yalçın'a geri dön çağrıları yapılırken, Yalçın'ın kararı ise Avrupa'dan yana oldu.

ÖNCELİĞİ AVRUPA TAKIMLARI

Beşiktaş'la 2020-2021 sezonu şampiyonluğunu almasının ardından hedeflerinden bahseden Sergen Yalçın, hayallerinde Avrupa'da bir takım çalıştırmak olduğu ve İspanya La Liga'da bir takım çalıştırmak istediğini duyurmuştu. Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından yeni bir takımla anlaşma sağlamayan ve dinlenmeye çekilen Sergen Yalçın'ın önceliği Avrupa'ya vereceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TA KARİYER ZİRVESİNİ YAŞADI

Beşiktaş ile 82 maça çıkan deneyimli teknik direktör, bu müsabakalarda 46 galibiyet, 13 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinin zirvesini yaşamıştı. Beşiktaş, Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götürdü.