Beşiktaş Cenk Tosun'u bekliyor!

Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Beşiktaş, ligin ilk yarısını en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e çıkartarak tamamladı. Ligde ilk 21 hafta boyunca gol yollarında Aboubakar ve Larin ile sonuca ulaşan siyah-beyazlılar, golcülerinin yanına Cenk Tosun'u da eklemek istiyor.

2018 yılında 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'a gönderilen milli futbolcu Cenk, Premier Lig'de beklenen performansı gösterememişti. Kiralık olarak gittiği Crystal Palace'da da form grafiğini yükseltemeyen Cenk Tosun, tekrar ülkesine dönmeye sıcak bakıyor. Tosun, NTV'ye yaptığı açıklamada, “Everton ile anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş’a dönmeye hazırım.” ifadelerini kullanmıştı.

6 AYLIK KİRALAMA FORMÜLÜ

Fanatik'in haberine göre, Larin ve Aboubakar'ı kadrosunda bulunduran Siyah-Beyazlılar Cenk Tosun'u bedelsiz olarak 6 aylığına kiralamayı planlıyor. Cenk'in maaşını da ödeyecek olan Beşiktaş, bu transferin gerçekleşmesi halinde Güven Yalçın'ı kiralık olarak gönderecek.

Cenk Tosun, Premier Lig kariyerinde 54 maça çıktı ve 10 gol sevinci yaşadı.