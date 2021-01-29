Varol Ürkmez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Varol Ürkmez neden öldü?Trabzon otobüs kartına HES kodu nasıl yüklenir?| Akıllı biletim HES kodu yüklemeAÖF'ten final sınav sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama!Trabzonspor'a müjde: UEFA, 4 milyon euro ödeyecek!Demi Rose cesur pozuyla sosyal medyada gündem oldu!Adanaspor'un yeni teknik direktörü Emrah Bayraktar kimdir, kaç yaşında ve nereli?BİM, A101, ŞOK ayçiçek yağı fiyatları | Ayçiçek yağı fiyatları | 5 litre ayçiçek yağı ne kadar?YÖK üniversiteler açılacak mı? Bahar döneminde iki üniversiteden yüz yüze eğitim kararı!İDO ve şehir hatlarında fırtına engeli, seferler iptal edildi!Beşiktaş Cenk Tosun'u bekliyor!
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Beşiktaş Cenk Tosun'u bekliyor!

Beşiktaş Cenk Tosun'u bekliyor!

Ara transfer döneminde forvet eksikliğini tamamlamak isteyen Beşiktaş, eski futbolcusu Cenk Tosun transferinde sona geldi.

Beşiktaş Cenk Tosun'u bekliyor!

Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Beşiktaş, ligin ilk yarısını en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e çıkartarak tamamladı. Ligde ilk 21 hafta boyunca gol yollarında Aboubakar ve Larin ile sonuca ulaşan siyah-beyazlılar, golcülerinin yanına Cenk Tosun'u da eklemek istiyor.

2018 yılında 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'a gönderilen milli futbolcu Cenk, Premier Lig'de beklenen performansı gösterememişti. Kiralık olarak gittiği Crystal Palace'da da form grafiğini yükseltemeyen Cenk Tosun, tekrar ülkesine dönmeye sıcak bakıyor. Tosun, NTV'ye yaptığı açıklamada, “Everton ile anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş’a dönmeye hazırım.” ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş Cenk Tosun'u bekliyor!

6 AYLIK KİRALAMA FORMÜLÜ

Fanatik'in haberine göre, Larin ve Aboubakar'ı kadrosunda bulunduran Siyah-Beyazlılar Cenk Tosun'u bedelsiz olarak 6 aylığına kiralamayı planlıyor. Cenk'in maaşını da ödeyecek olan Beşiktaş, bu transferin gerçekleşmesi halinde Güven Yalçın'ı kiralık olarak gönderecek. 

Cenk Tosun, Premier Lig kariyerinde 54 maça çıktı ve 10 gol sevinci yaşadı. 

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
1
1
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT