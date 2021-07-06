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  4. Beşiktaş Elayis Tavşan ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş Elayis Tavşan ile anlaşma sağladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yıldız oyuncu transferinin önemi kadar genç oyuncuların transferi de önem kaydediyor. Bu kapsamda uzun süredir scout ekipleri tarafından takip edilen Elayis Tabşan ile her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Beşiktaş Elayis Tavşan ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başlarken kadroya yapılacak takviyelere de hız kesmeden devam ediliyor. Birçok yıldız ismin gündeme geldiği siyah beyazlılarda genç oyuncular için de bütçe ayrılmış durumda. Potansiyelli oyuncu transferi yaparak geliştirip Avrupa'ya satmayı planlayan ve bu şekilde bir maddi kazanç elde etmek isteyen Beşiktaş Elayis Tavşan ile her konuda anlaşma sağladı.

Beşiktaş Elayis Tavşan ile anlaşma sağladı!

SERGEN YALÇIN'IN ONAYI BEKLENİYOR

NEC Nijmegan takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcuyu scoutlar aracılığıyla uzun süredir takibine alan Beşiktaş kulübüyle de prensip anlaşmasına vardı. Oyuncu yetiştirme planlaması yapan yönetim Tavşan'a büyük önem veriyor. Sergen Yalçın'ın onaylaması durumunda bu transfer bitirilecek.

Geçtiğimiz sezon takımıyla 39 maça çıkan genç futbolcu bu maçlarda 11 gol atıp 8 de asist katkısında bulundu.

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