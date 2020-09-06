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  3. Beşiktaş Enzo Roco'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşılarak feshetti

Beşiktaş Enzo Roco'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşılarak feshetti

Beşiktaş Futbol Takımı'nda Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Enzo Roco, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde tüm kulvarlarda forma giydiği 17 maçta bir gol attı.

Beşiktaş Enzo Roco'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşılarak feshetti

Beşiktaş Futbol Takımı'nda Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Enzo Roco, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde tüm kulvarlarda forma giydiği 17 maçta bir gol attı.

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Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


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