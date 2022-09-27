Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı! Sarı lacivertli taraftarlar çok üzülecek

Milli maç haftasının sona ermesinin ardından futbol heyecanı Spor Toto Süper Lig maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Lig'in 8.haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 20.00'da başlayacak maç öncesi Fenerbahçeli taraftarlara kötü haber geldi.
FENERBAHÇE TARAFTARI ALINMAYACAK
İl Güvenlik Kurulu tarafından alınan karara göre mücadeleye Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Sarı lacivertli taraftarlar için ayrılan koltuklar ise Beşiktaşlı taraftarlar için satışa sunulacak.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olacak, söz konusu koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacaktır"
İl Güvenlik Kurulunun aldığı kararlar şöyle:
- Fenerbahçe karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlar bilet satın alabilirler.
- 02.10.2021 tarihinden itibaren Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.
- Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir.
- Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olacak, söz konusu koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacaktır.