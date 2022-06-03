Beşiktaş forvet transferi için atağa kalktı! Wout Weghorst için resmi temaslar başladı

Yeni sezon öncesi eksik olduğu bölgeler için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fransız teknik adam Valerien Ismael’in isteği doğrultusunda pivot bir santrafor transfer etmek için harekete geçti.

Bu kapsamda siyah beyazlı yöneticiler Burnley’nin Hollandalı santraforu Wout Weghorst'u kiralık olarak takıma katmak için resmi temaslara başladı.

Burnley forması ile geçtiğimiz sezon 20 maça çıkan ve 2 gol 3 asistlik katkı sağlayan 29 yaşındaki Weghorst, 12 kez de Hollanda Milli Takımında forma giydi.