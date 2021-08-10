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Beşiktaş forvette rotayı değiştirdi! Kartal Batshuayi'yi gündemine aldı!

Yeni sezon başlamadan forvet transferini tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta forvet için birçok isim gündeme gelmişti. Uzun süredir Diego Costa'nın peşinden koşan siyah beyazlı ekip, bu oyuncunun gelmemesi ihtimaline karşı rotayı değiştirdi. Chelsea'nin forveti Batshuayi takibe alındı.

Beşiktaş forvette rotayı değiştirdi! Kartal Batshuayi'yi gündemine aldı!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon devler liginde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Bir an önce forvet eksiğin kapatmak isteyen siyah beyazlılar, Diego Costa için beklemeye devam etmek istemiyor. Bu kapsamda oyuncu arayışına giren Beşiktaş'ta Batshuayi ismi gündeme geldi.

Beşiktaş forvette rotayı değiştirdi! Kartal Batshuayi'yi gündemine aldı!

TEMASLAR BAŞLADI

Chelsea'den  Crystal Palace'a kiralık olarak giden Batshuayi kariyerinde daha önce Valencia, Dortmund ve Marsilya takımlarında da oynamıştı. Siyah beyazlı kulübün bu transfer için kulübüyle temaslara başladığı ifade edildi.

Beşiktaş forvette rotayı değiştirdi! Kartal Batshuayi'yi gündemine aldı!

LİSTEDE BAŞKA İSİMLER DE VAR

Öte yandan Luuk de Jong ve Diego Costa da bulunuyor. Ancak siyah beyazlılar uzun süredir peşinden koştuğu ve bir türlü olumlu cevap alamadığı Diego Costa'yı rafa kaldırabileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda Costa yerine Batshuayi transferine yönelineceği ifade edildi.

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