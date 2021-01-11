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Beşiktaş-Galatasaray maçı iddaa oranları

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin iddaa oranları belli oldu.

Beşiktaş-Galatasaray maçı iddaa oranları

Süper Lig'de son haftaların formda takımı Beşiktaş, üst üste aldığı galibiyetlerle ligde zirveye oturmuştu. Siyah-beyazlılar, son maçında ise Hatayspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü. Liderlik koltuğunu kaptırmayan Sergen Yalçın ve öğrencileri, Galatasaray maçını da kayıpsız geçmek istiyor. 

Sarı-kırmızılılar ise ligde oynanan son maçta Gençlerbirliği'ne karşı 6-0 kazandı. Bol gollü galibiyetle birlikte Antalyaspor ve Konyaspor maçlarının yaralarını saran sarı-kırmızılılar, derbiyi kazanarak tekrar zirveye yükselmek istiyor. 

19. haftada oynanacak karşılaşmanın iddaa oranları da belli oldu. 

Beşiktaş'ın galibiyetine 2.05 oran verilirken Galatasaray'ın galibiyetine 2.50 oran verildi. Beraberliğe ise 3.15 oran verildi.

Beşiktaş: 2.05

Beraberlik: 3.15

Galatasaray: 2.50

Onur Çelik
Spor Editörü


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