Beşiktaş - Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçında takımların ilk 11'leri belli oldu...
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Feghouli, Babel ve Andone
HABERE YORUM KAT