İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Beşiktaş - Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş - Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçında takımların ilk 11'leri belli oldu...

Beşiktaş - Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Feghouli, Babel ve Andone

HABERE YORUM KAT