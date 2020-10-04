Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ilk 11'ler belli oldu!

Sezonun 4. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni Vodafone Arena'da konuk etmeye hazırlanırken merakla beklenen ilk 11'ler de belli oldu.

Beşiktaş; Ersin, Necip, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan, Boyd ve Aboubakar,

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, rakibine 4-1 ve 3-0 üstünlük kurdu.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Gençlerbirliği mücadelesi Vodafone Park'ta saat 16:00'te başlayacak.