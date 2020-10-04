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  3. Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ilk 11'ler belli oldu!

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ilk 11'ler belli oldu!

TFF Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının merakla beklenen ilk 11'leri açıklandı.Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında gerçekleşecek mücadele saat 16:00'te başlayacak.

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ilk 11'ler belli oldu!

Sezonun 4. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni Vodafone Arena'da konuk etmeye hazırlanırken merakla beklenen ilk 11'ler de belli oldu.

Beşiktaş; Ersin, Necip, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan, Boyd ve Aboubakar,

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, rakibine 4-1 ve 3-0 üstünlük kurdu.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Gençlerbirliği mücadelesi Vodafone Park'ta saat 16:00'te başlayacak.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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