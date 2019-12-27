Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı saat 20:30'da başlayacak. Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri belli oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ligde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 27 puanla 5. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ İLK 11'LERİ
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, N'Koudou, Diaby, Ljajic, Umut
Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Ertaç, Erdem, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Yasin, Sessegnon, Nadir, Ayite, Candeias, Sefa
BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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