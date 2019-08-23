Beşiktaş Göztepe maçında 11'ler belli oldu!
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşacak. Maçın 11'leri belli oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşacak. Maç 20.31'de başlayacak ve Vodafone Stadyumu'nda oynanacak. Maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Oğuzhan, Boyd, Lens, Ljajic, Güven
Göztepe: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Leo, Poko, Borges, Serdar, Yasin Öztekin, Deniz, Eren Derdiyok
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