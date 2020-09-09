ABD Büğyükelçiliği'nde görevli eski polise FETÖ cezasıMütercimler'e bir suç duyurusu da AK Parti Gençlik KollarındanKozlu maden ocağında iş kazası; 1 yaralıKoronavirüs nedeniyle artan doğa vakaları beraberinde kayıplarım da getirdiFenerbahçe'ye yıldız orta saha: Christian Eriksen geliyor!Suudi Arabistan ve BAE Yemen'de savaş suçu işliyorAltın Koza'da 22 kısa film birincilik için yarışacakABD Başkanı Trump mutlu olacak! Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi8. sınıf ve 12. sınıf okula ne zaman gidecek? MEB 2020-2021 takvimiHakkari ve Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Beşiktaş, Josef de Souza ile anlaştı!

Beşiktaş, Josef de Souza ile anlaştı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski orta saha oyuncusu Josef de Souza ile anlaştı. Oyuncu İstanbul'a davet edildi.

Beşiktaş, Josef de Souza ile anlaştı!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına çok az bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Josef de Souza ile görüşen Beşiktaşlı yöneticiler, oyuncu ile anlaşma sağladı. 1+1 yıllık sözleşmenin konuşulduğu transferde, Josef de Souza, İstanbul'a davet edildi. 

A Spor'da yer alan habere göre, İstanbul'a davet edilen oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. 

Beşiktaş, Josef de Souza ile anlaştı!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen Josef, geçtiğimiz sezon 23 maçta asist yaptı. Öte yandan Sambacı yıldızın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT