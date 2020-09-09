Beşiktaş, Josef de Souza ile anlaştı!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına çok az bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Josef de Souza ile görüşen Beşiktaşlı yöneticiler, oyuncu ile anlaşma sağladı. 1+1 yıllık sözleşmenin konuşulduğu transferde, Josef de Souza, İstanbul'a davet edildi.

A Spor'da yer alan habere göre, İstanbul'a davet edilen oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen Josef, geçtiğimiz sezon 23 maçta asist yaptı. Öte yandan Sambacı yıldızın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.