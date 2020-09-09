Beşiktaş, Josef de Souza ile anlaştı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski orta saha oyuncusu Josef de Souza ile anlaştı. Oyuncu İstanbul'a davet edildi.
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına çok az bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Josef de Souza ile görüşen Beşiktaşlı yöneticiler, oyuncu ile anlaşma sağladı. 1+1 yıllık sözleşmenin konuşulduğu transferde, Josef de Souza, İstanbul'a davet edildi.
A Spor'da yer alan habere göre, İstanbul'a davet edilen oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen Josef, geçtiğimiz sezon 23 maçta asist yaptı. Öte yandan Sambacı yıldızın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.