Beşiktaş kalecisi Emre Bilgin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Emre Bilgin biyografisi

Süper Lig'de sezonu istediği konumda tamamlayamayan Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'nun sakatlanması sonrası Mert Günok'un da hazır olmaması nedeniyle son oynanan Göztepe maçında kaleyi genç file bekçisi Emre Bilgin korudu. Bunun üzerine Emre Bilgin hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında "Beşiktaş kalecisi Emre Bilgin kimdir? Kaç yaşında? Nereli?" sorularının yanıtlarını araştırıyor.

BEŞİKTAŞ KALECİSİ EMRE BİLGİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? EMRE BİLGİN BİYOGRAFİSİ

Beşiktaş takımında kaleci olarak forma giyen Emre Bilgin, 26 Şubat 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Beşiktaş'ın özkaynak düzeninden yetişen Emre Bilgin, 2020-2021 sezonu itibarıyla Beşiktaş A Takımı'na yükseldi.

18 yaşında olan Emre Bilgin, 1 metre 88 santimetre boyunda ve 85 kilogramdır. Genç oyuncu Beşiktaş formasıyla ilk maçına 15 Mayıs 2022 Pazar günü oynanan Göztepe maçında çıkmıştır.