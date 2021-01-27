Beşiktaş, Kasımpaşa ile Fode Koita transferi için anlaşma sağladı!

Süper Lig'de sezona Vincent Aboubakar ile başlayan Beşiktaş, ara transfer döneminde bir forvet transferini daha bitiriyor. Siyah beyazlı ekip, Fode Koita transferi için oyuncunun kulübü Kasımpaşa ile anlaşırken oyuncu ile de son detayları görüşüyor. Daha önce Mandzukic ve Hulk ile görüşen Beşiktaş, iki oyuncunun da yüksek maliyeti nedeniyle transferde geri adım atmıştı.

LENS TAKASI YAPILACAK

Fanatik'in haberine göre, siyah beyazlılar, Hulk sonrasında listede ikinci sırada yer alan Kasımpaşalı futbolcu Fode Koita için kulübüne Lens takasını önerildi. Kasımpaşa'nın kadro dışı bıraktığı 30 yaşındaki forvet oyuncusu için Lens takası kabul edildi. Gineli futbolcunun 6 aylık ücret olarak 800 bin euro talep ettiği bildirildi. Beşiktaş yönetimi ise oyuncuya 500 bin euro teklif etti.

Fode Koita ile yıllık ücretinde görüşmelerine devam eden Beşiktaş, oyuncunun ücretinde anlaşma sağladığı takdirde transferi resmen açıklayacak.

FODE KOİTA KİMDİR?

21 Ekim 1990 Gine asıllı Fransa doğumlu ve 1.86 boyunda olan aynı zamanda kanatlarda da görev yapabilen forvet oyuncusu Koita, futbol hayatına Fransa’nın Montpellier takımı altyapısında başladı.

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Bengali-Fode Koita kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?