Beşiktaş - Kasımpaşa karşılaşması saat 19:00 itibariyle başladı. Merakla sonucu beklenen bu maçı izleyemeyenler için calı maç anlatımı aşağıdadır.

BEŞİKTAŞ: 1

KASIMPAŞA: 1

52' Quaresma soldan köşe vuruşu kullandı, Karius çıktı ve topu aldı.

51' Koita'nın sol çaprazdan sert şutunda Karius topu güçlükle kornere çeldi.

50' Ljajic sağdan köşe vuruşu kullandı, Gökhan'ın ön direkten kafa vuruşu auta gitti.

49' Gökhan'ın sağdan ortasında Ljajic ön direkte vurdu, savunmaya çarpan top dışarı gitti.

46' İkinci yarı başladı

Mücadelede ilk yarı sona erdi.

45' İlk yarının sonuna 4 dakika eklendi

45' Burak Yılmaz, eli rakibin yüzüne isabet edince sarı kart gördü.

44' Beşiktaş tehlikeli noktadan frikik kullandı. Burak'ın vuruşunda baraja çarpan top dışarı gitti.

42' Beşiktaş'ta Caner'in soldan ortasında Diaby golü attı ancak Caner için ofsayt bayrağı havada. Pozisyonun kontrolü yapıldı ve karar değişmedi.

40' Gökhan'ın sağdan ortasında Caner arka direkte gelişine vurdu, yerden giden top rakiplerin arasından ağlarla buluştu.

39' GOL! Caner Erkin'den çok şık gol! Beşiktaş eşitliği buluyor...

33' Orta alanda Heintz'a faul yapan Atiba sarı kart gördüSarı Kart - Atiba Hutchinson

32' Vida'ya sert bir faul yapan Koita sarı kart gördü

28' 10 kişi Kasımpaşa, Beşiktaş karşısında 1-0 önde...

27' GOL! VAR incelemesi sonucu Kasımpaşa'nın golü verildi. Mustafa Pektemek...Gol - Mustafa Pektemek

25' Quaresma'nın sağdan ortasında Koita ceza alanında vurdu, Karius'tan dönen topu Mustafa ağlara yolladı. Hakem Arda Kardeşler VAR ile iletişim halinde şu anca

24' Mustafa Pektemek Beşiktaş ağlarını havalandırdı ancak kalkan ofsayt bayrağı var.

22' Elneny'nin sağdan ortasında Burak kafayı vurdu, top Fatih'te kaldı.

21' Diaby'nin ceza alanı dışından şutunda top Fatih'te kaldı.

17' Adem Ljajic frikiği kullandı, barajdan seken top dışarı gitti.

16' Beşiktaş ceza yayının biraz gerisinden frikik kullanacak.

15' KIRMIZI KART! Ceza alanına girerken Atiba'yı faulle durduran Hafez kırmızı kart gördüKırmızı Kart - Karim Hafez

14' Elneny ile Veysel arasında gerginlik yaşandı. Hakem iki oyuncuyu da uyardı.

8' Roco'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Burak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Fatih topu aldı, Burak için ofsayt bayrağı kalktı.

4' Quaresma'nın sağdan ortasında Koita'nın kafa vuruşu Karius'ta kaldı.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA 11'LERİ

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak

Maç Öncesi Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Sadiku, Heintz, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Koita

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA*

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki müsabaka, saat 19.00’da başlayacak. Arda Kardeşler tarafından yönetilecek olan Kasımpaşa Beşiktaş maçı beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇINDA RAKİPLERİNE ÜSTÜNLÜK KURDU

Beşiktaş, son 5 lig maçında rakiplerine üstünlük kurmayı bildi.

Siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü beraberliğinin ardından Galatasaray (1-0), Antalyaspor (2-1), Yukatel Denizlispor (1-0), İttifak Holding Konyaspor (1-0) ve İstikbal Mobilya Kayserispor (4-1) maçlarını kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 2-1 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 yenen Beşiktaş, resmi maçlarda üst üste 7 galibiyete imza atmayı başardı.

Son 3 deplasman maçında yenilmedi

Siyah-beyazlı ekip, son 3 deplasman maçında mağlup olmadı. Süper Lig'in ilk 3 dış saha maçında Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş, ardından MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalıp, Antalyaspor'a 2-1 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 üstünlük sağladı.

KASIMPAŞA SON 4 MAÇINDA KAZANDI

Kasımpaşa, Süper Lig'de Beşiktaş ile evinde yaptığı son 4 maçta mağlup olmadı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki son 4 müsabakada ev sahibi ekip 2015-2016 ve 2016-2017'de aynı sonuçla 2-1, geçen sezon 4-1 galip geldi, 2017-2018'deki müsabaka ise 2-2 beraberlikle tamamlandı.