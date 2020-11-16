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  3. Beşiktaş, kulüpteki koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı!

Beşiktaş, kulüpteki koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı!

Bu sezon koronavirüs salgınından en çok etkilenen Süper Lig ekiplerinden birisi olan Beşiktaş, son yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanılmadığını belirtti.

Beşiktaş, kulüpteki koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı!

Beşiktaş'ta son yapılan corona virüs testlerinde herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli idari personelimize Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde, herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Onur Çelik
Spor Editörü


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