Beşiktaş, Ömer Toprak’ı kadrosuna katmak istiyor!

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda adımlar atan Beşiktaş, 29 yaşındaki stoperi 1 yıllığına kiralamak için temaslarına devam ediyor.

Beşiktaş yönetimi, Borussia Dortmund ve Ömer Toprak’a kiralama teklifini iletti. Beşiktaş yönetimi, olumlu yanıt alınması durumunda transferi kısa süre içinde tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ MİLLİ FUTBOLCUNUN TEKLİFİ KABUL ETMESİNİ BEKLİYOR

Dortmund’un, Bayern Münih’ten Mats Hummels’i transfer etmesinin ardından Ömer’in gelecek sezon Alman ekibinde forma giyme şansı azaldı. Bu durumu göz önünde bulunduran yönetim, milli futbolcunun teklifi kabul etmesini bekliyor.

Kariyerine Ravensburg’da başlayan Ömer Toprak, daha sonra Freiburg ve Bayer Leverkusen formaları giydi. 29 yaşındaki oyuncu, 2 sezon önce 12 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund’a transfer oldu.

Dortmund’daki ilk sezonunda 36 maça çıkan Ömer, geçen sezon 6’sı ilk 11 olmak üzere 14 karşılaşmada görev yaptı.