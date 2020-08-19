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Beşiktaş, Onyekuru'ya talip oldu!

Transferde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'ya teklif yaptı.

Beşiktaş, Onyekuru'ya talip oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verecek olan Beşiktaş, PAOK ile oynayacağı ön eleme maçının öncesinde transferlerde aşama kaydetmek istiyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a yeniden kiralık olarak gelen Onyekuru, sezon tamamlanmadan Monaco'nun oyuncuyu geri çağırması nedeniyle kulübüne geri dönmüştü. Onyekuru, bu sezon Galatasaray'da geçirdiği kısa sürede 16 maçta forma giyerek yalnızca 1 gol atabilmişti. 

RESMİ TEKLİF YAPILDI

TRT Spor'un haberine göre, Sergen Yalçın yönetiminde kadrosunu geliştirmek isteyen Beşiktaş, şu ana kadar Fabrice N'Sakala ve Bernard Mensah'ı resmi olarak açıkladı. Alanyaspor'da forma giyen Welinton transferini de bitiren Beşiktaş, henüz oyuncuyu resmen açıklamadı. 

Beşiktaş, Onyekuru'ya talip oldu!

Bu transferlerin ardından gözünü Onyekuru'ya diken Beşiktaş, oyuncu için resmi teklifi yaptı. Her fırsatta Türkiye'de yalnızca Galatasaray'da forma giyeceğini belirten Onyekuru'nun bu teklife ne diyeceği merak konusu. 

2018 yılında Galatasaray'a kiralık olarak katılan Onyekuru, sarı kırmızılı ekipte geçirdiği toplam süre boyunca 56 maçta forma giydi. Nijeryalı yıldız, 56 maçta 17 gol 8 asist ile oynadı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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