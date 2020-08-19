Beşiktaş - PAOK maçı şifresiz yayınlanacak!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-PAOK karşılaşmasının Kanal D ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu. Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in ardından gruplara yükselmek için mücadele verecek Beşiktaş'ın maçı, daha önce D- Smart üzerinden yayınlanacaktı.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı.Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D’de yayınlanacak.Temsilcimiz Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyorum."