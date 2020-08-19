Beşiktaş - PAOK maçı şifresiz yayınlanacak!
UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde temsilcimiz Beşiktaş'ın PAOK ile oynanacak maçı, Kanal D üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-PAOK karşılaşmasının Kanal D ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu. Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in ardından gruplara yükselmek için mücadele verecek Beşiktaş'ın maçı, daha önce D- Smart üzerinden yayınlanacaktı.
Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde;
"Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı.Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D’de yayınlanacak.Temsilcimiz Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyorum."
Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı :)— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 19, 2020
Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma @KanalD’de yayınlanacak.
Temsilcimiz @Besiktas’a yürekten başarılar diliyorum. ?