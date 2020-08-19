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  3. Beşiktaş - PAOK maçı şifresiz yayınlanacak!

Beşiktaş - PAOK maçı şifresiz yayınlanacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde temsilcimiz Beşiktaş'ın PAOK ile oynanacak maçı, Kanal D üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.

Beşiktaş - PAOK maçı şifresiz yayınlanacak!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-PAOK karşılaşmasının Kanal D ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu. Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in ardından gruplara yükselmek için mücadele verecek Beşiktaş'ın maçı, daha önce D- Smart üzerinden yayınlanacaktı. 

Beşiktaş - PAOK maçı şifresiz yayınlanacak!

Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı.Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D’de yayınlanacak.Temsilcimiz Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyorum."

 

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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