UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'a elendikten sonra yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş, ilk maçına 3. Ön Eleme turuyla çıkıyor. Bu turda, Vodafone Park'ta ağırlayacağı Portekiz takımı Rio Ave'yi geçmeye çalışacak. Karşılaşmanın yayıncısı hakkındaki soru işaretleri de yanıtlandı. Maçın yayın haklarını D-Smart aldı. Karşılaşma, D-Smart 20. kanaldan canlı yayınlanacak. Peki, Beşiktaş - Rio Ave maçını yayınlayan D-Smart 20. kanal nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

D-SMART 20. KANAL NASIL İZLENİR?

D-Smart 20. kanalı izlemeniz için D-Smart üyeliği gerekmekte. Karşılaşma, bu kanal üzerinde şifreli yayınlanacaktır.

Beşiktaş - Rio Ave maçını izleyebilmeniz için gerekli frekans bilgileri aşağıdadır.

Türksat 3A

Frekans: 11012

Polarizasyon: V- Dikey

Kapsama: Batı

SR: 30000

FEC: 5/6

Sistem: DVB-S2

Modülasyon: 8PSK

Türksat 4A

Frekans: 12188

Polarizasyon: V- Dikey

Kapsama: Batı

SR: 27500

FEC: 5/6

Sistem: DVB-S2

Modülasyon: 8PSK

Türksat 4A

Frekans: 12245

Polarizasyon: H - YATAY

Kapsama: Doğu

SR: 27500

FEC: 5/6

Sistem: DVB-S2

Modülasyon: 8PSK