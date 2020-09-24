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Beşiktaş - Rio Ave maçını yayınlayan D-Smart 20. kanal nasıl izlenir?

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme maçına çıkacak olan Beşiktaş, Rio Ave'yi ağırlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı D-Smart olacak. Peki, Beşiktaş - Rio Ave maçını yayınlayan D-Smart 20. kanal nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

Beşiktaş - Rio Ave maçını yayınlayan D-Smart 20. kanal nasıl izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'a elendikten sonra yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş, ilk maçına 3. Ön Eleme turuyla çıkıyor. Bu turda, Vodafone Park'ta ağırlayacağı Portekiz takımı Rio Ave'yi geçmeye çalışacak. Karşılaşmanın yayıncısı hakkındaki soru işaretleri de yanıtlandı. Maçın yayın haklarını D-Smart aldı. Karşılaşma, D-Smart 20. kanaldan canlı yayınlanacak. Peki, Beşiktaş - Rio Ave maçını yayınlayan D-Smart 20. kanal nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

D-SMART 20. KANAL NASIL İZLENİR?

D-Smart 20. kanalı izlemeniz için D-Smart üyeliği gerekmekte. Karşılaşma, bu kanal üzerinde şifreli yayınlanacaktır.

Beşiktaş - Rio Ave maçını izleyebilmeniz için gerekli frekans bilgileri aşağıdadır.

Türksat 3A

Frekans: 11012
Polarizasyon: V- Dikey
Kapsama: Batı
SR: 30000
FEC: 5/6
Sistem: DVB-S2
Modülasyon: 8PSK

Türksat 4A

Frekans: 12188

Polarizasyon: V- Dikey
Kapsama: Batı
SR: 27500
FEC: 5/6
Sistem: DVB-S2
Modülasyon: 8PSK

Türksat 4A

Frekans: 12245
Polarizasyon: H - YATAY
Kapsama: Doğu
SR: 27500
FEC: 5/6
Sistem: DVB-S2
Modülasyon: 8PSK

Onur Çelik
Spor Editörü


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