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Beşiktaş sağ bekini buldu: Valentin Rosier geliyor!

Transfer dönemi sonlanmadan önce sağ bekteki açığını kapatmak isteyen Beşiktaş, Sporting Lizbon'da forma giyen Valentin Rosier ile anlaştı.

Beşiktaş sağ bekini buldu: Valentin Rosier geliyor!

Son 4 sezondur sağ bekte Gökhan Gönül ile sıkıntı yaşamayan Beşiktaş, bu yıl Gökhan Gönül ile yollarını ayırmıştı. Gönül'ün ayrılığının ardından sağ bekte büyük bir boşluk yaşayan siyah-beyazlılar, bu bölge için arayışlarını sürdürüyor. Ligde son olarak Konyaspor'a 4-1 kaybeden Beşiktaş'ta transfer rüzgarı esmeye başladı. 

Sporting Lizbon'da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, Beşiktaş ile anlaştı. beIN Sports'un haberine göre, oyuncuyla prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, yakın zamanda transferi tamamen bitirmek istiyor. Ufak pürüzlerin kaldığı transfer tamamlandığında oyuncu ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağlanacak. 

24 yaşındaki Fransız futbolcu, 2019 yılında Dijon’dan Lizbon'a 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon 14 maça çıkan Rosier, gol ya da asist üretemedi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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