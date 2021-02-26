Beşiktaş şampiyonluk yarışında kritik virajda! Rakip Yukatel Denizlispor... İşte muhtemel ilk 11

Süper Lig'in 26.haftasını bay geçen Beşiktaş, ligin 27.hatfasında Yukatel Denizlispor ile kozlarını paylaşacak. Ligde topladığı 51 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alan Beşiktaş, Denizlispor'u yenerek lig yarışında yara almamak istiyor.

Bugün saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede Bein Sports HD 1'den naklen ekranlara gelecek. Zorlu mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.

MAÇIN VAR HAKEMİ HÜSEYİN GÖÇEK OLDU

TFF'den yapılan açıklamaya göre maçta Video Asistan Hakem (VAR) Hüseyin Göçek, AVAR hakemi olarak ise Oğuzhan Uğurlu görev yapacak.

Beşiktaş'ın sahaya çıkması muhtemel ilk 11'i şöyle: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Souza, Gökhan, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar

CENK TOSUN VE MONTERO YOK

Beşiktaş'ın maç kadrosunda sakatlıkları bulunan stoper Montero ve Cenk Tosun bulunmuyor. Kadroda yer alan kişiler şunlar:

Sakatlıkları olan Cenk Tosun ve Francisco Montero'nun yer almadığı siyah-beyazlı takımın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Ajdin Hasic, Rachid Ghezzal, Georges Nkoudou, Cyle Larin, Vincent Aboubakar."

DENİZLİSPOR'DA SON DURUM

Denizlispor'un maç kadrosu:

Cenk Gönen, Costel Pantilimon, Hüseyin Altıntaş, Mustafa Yumlu, Fabiano Leismann, Oğuz Yılmaz, Muhammet Özkal, Tiago Lopes, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Ayman Ben Muhammed, Özer Özdemir, Hasan Ayaroğlu, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, Mikkel Diskerud, Mathieu Dossevi, Hadi Sacko, Angelo Sagal, Hugo Rodallega, Muris Mesanovic, Ali Yavuz Kol.

Öte yandan, tedavileri süren Özgür Çek, Recep Niyaz, Veton Tusha ve Ahmed Yasin kafilede yer almadı.