Beşiktaş Futbol Kulübü Burak Yılmaz'ı kadroya katan Beşiktaş, defansa da Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin'i transfer ettiğini resmen açıkladı.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin’i kadrosuna kattı.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin’e başarılar dileriz.

NİCOLAS ISIMAT MİRİN KİMDİR?

Nicolas Isimat-Mirin 15 Kasım 1991’de Fransa’da dünyaya geldi. Stopper mevkiinde oynayan 1.89 boyundaki Nicolas Isimat Mirin sağ ayağını kullanıyor. Futbola Fransa’da INF Clairefontaine Jugend futbol akademisinde başlayan ve daha sonra bedelsiz olarak Rennes U19 takımına takımına transfer olan İsimat Mirin Valenciennes, Monaco, PSV Eindhoven formaları giydi. Sağ bek pozisyonunda da oynayabilen Isimat-Mirin’in güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösteriliyor. Beşiktaş’a transfer olan Nicolas Isimat Mirin’in, PSV Eindhoven ile 30 Haziran 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Bu sezon PSV formasıyla pek şans bulamayan İsimat Mirin, sadece 6 maçta forma şansı bulabildi. Ligde 1 maçta boy gösteren Fransız stopper bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde de 1 maçta forma giydi.

Fransa Milli takımının U21 ve U20 takımınlarında ülkesini temsil etmiş olan İsimat Mirin, 3 kez U21, 5 kez de U20 forması giydi.