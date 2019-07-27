Beşiktaş taraftarı, hazırlık maçı sonrası yedek kulübesini bastı! Beşiktaş ile İspanyol ekibi Eibae arasındaki hazırlık maçı bu akşam oynandı. Hazırlık maçının bitiş düdüğü sonrası bir grup, Beşiktaş'ın antrenörü Orhan Ak'a saldırı girişiminde bulundu.

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Beşiktaş ile İspanyol ekibi Eibae arasındaki oynanan hazırlık maçında hareketli dakikalar yaşandı. Hazırlık maçının bitiş düdüğü sonrası bir grup, Beşiktaş'ın antrenörü Orhan Ak'a saldırı girişiminde bulundu. SALDIRIYI FUTBOLCULAR ÖNLEDİ Yedek kulübesinin karşısında yer alan tribünden sahaya atlayan 15 kişilik grup, Orhan Ak'a saldırmaya çalıştı. Araya giren siyah-beyazlı takımın teknik ekibi ve futbolcular, saldırıyı önledi. Tribünde yer alan grup, karşılaşma içinde de zaman zaman Orhan Ak aleyhinde küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.



