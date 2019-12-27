İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Beşiktaş tecrübeli golcünün sözleşmesini uzattı

Beşiktaş tecrübeli golcünün sözleşmesini uzattı

Beşiktaşta transfer çalışmaları tam gaz devam ederken,taraftarın gönlüne su serpen bir gelişme yaşandı. Tecrübeli golcünün sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldı.

Beşiktaş tecrübeli golcünün sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı.

Siyah beyazlıların iç transferde sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki Burak Yılmaz'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı ortaya çıktı.

burak-yilmaz.jpg

Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan 1 milyon 360 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen tecrübeli golcünün sözleşmesinin uzatıldığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Burak Yılmaz Beşiktaş ile çıktığı 26 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

 

Etiketler :



GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT