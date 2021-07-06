Beşiktaş Teixeira'yı bitirmek üzere! Tek engel Adem Ljajic

Yeni sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş uzun süredir peşinden koştuğu Alex Teixeira transferinde sona geldi. Brezilyalı futbolcu ile yıllık 2.5 milyon euoradan 2 yıllık sözleşme üzerine anlaşıldı.

Maaş konusunda anlaşan taraflar imza parası ve bonuslar konusunda da son aşamaya geldi. Bu pürüzlerin de giderilmesinin ardından oyuncu ile her konuda anlaşma sağlanmış olacak

YABANCI SINIRI ENGELİ

Siyah beyazlı ekip, oyuncuyla anlaşsa bile elindeki fazlalık oyunculardan kurtulmadan transfer edemiyor. Kadro dışı bırakılan oyuncuların haricinde kadrosunda 9 yabancı bulunan Beşiktaş'ta geçen sezon kadrosunda bulunan Ghezzal ve Rosier transferleri de bitirilmek isteniyor.

Bir stoper ikide golcü transferi yapmak isteyen kartalın yabancı kotası doluyor. Teixeira transferini yapabilmesi için de kadroda düşünülmeyen Adem Ljajic'in takımdan ayrılması gerekiyor.