Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, kondisyon ve stretching çalışmasıyla başladı.

Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, top kapma oyun ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım saha yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.