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  3. Beşiktaş turnuvayı 3. tamamladı!

Beşiktaş turnuvayı 3. tamamladı!

Beşiktaş ve Antalyaspor The Land of Legends turnuvasında karşı karşıya geldi. Maç Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Siyah Beyazlı ekip turnuvayı 3. olarak tamamladı.

Beşiktaş turnuvayı 3. tamamladı!

Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un katıldığı The Land of Legends turnuvası'nda Antalyaspor, Fenerbahçe'ye 4-0, Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 yenilmişti.

Beşiktaş, Antalyaspor ile sahadasında üçüncülük mücadelesine çıktı.

Siyah Beyazlı takım rakibini 3-0 yenmeyi başararak 3. oldu. Beşiktaş'ın gollerini Atakan Üner, Bernard Mensah ve İlkay İşler attı.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Utku, Necip, Roco, Welinton, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Atakan, Larin

ANTALYASPOR: Ferhat, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel

Berkem Temizel
Gece Editörü


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