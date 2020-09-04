Beşiktaş turnuvayı 3. tamamladı!
Beşiktaş ve Antalyaspor The Land of Legends turnuvasında karşı karşıya geldi. Maç Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Siyah Beyazlı ekip turnuvayı 3. olarak tamamladı.
Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un katıldığı The Land of Legends turnuvası'nda Antalyaspor, Fenerbahçe'ye 4-0, Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 yenilmişti.
Beşiktaş, Antalyaspor ile sahadasında üçüncülük mücadelesine çıktı.
Siyah Beyazlı takım rakibini 3-0 yenmeyi başararak 3. oldu. Beşiktaş'ın gollerini Atakan Üner, Bernard Mensah ve İlkay İşler attı.
BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Utku, Necip, Roco, Welinton, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Atakan, Larin
ANTALYASPOR: Ferhat, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel