Beşiktaş Tyler Boyd’u resmen açıkladı
Beşiktaş, Tyler Boyd'u resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Açıklamada, "Vitoria Guimaraes kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Transferin rakiplerine göre nispeten sessiz ekibi Beşiktaş, Tyler Boyd’u resmen kadrosuna kattığını açıkladı.
Açıklamada, “Vitoria Guimaraes kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Tyler Boyd geçen sezon devre arasında katıldığı MKE Ankaragücü’nde 14 maçta 6 gol ve 4 asiste imza atarak ligde ikinci yarıya damga vuran oyuncular arasında yer almıştı.
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