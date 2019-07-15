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Beşiktaş Tyler Boyd’u resmen açıkladı

Beşiktaş, Tyler Boyd'u resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Açıklamada, "Vitoria Guimaraes kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Tyler Boyd’u resmen açıkladı

Transferin rakiplerine göre nispeten sessiz ekibi Beşiktaş, Tyler Boyd’u resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

Açıklamada, “Vitoria Guimaraes kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Tyler Boyd geçen sezon devre arasında katıldığı MKE Ankaragücü’nde 14 maçta 6 gol ve 4 asiste imza atarak ligde ikinci yarıya damga vuran oyuncular arasında yer almıştı.

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