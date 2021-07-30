Beşiktaş Valentin Rosier'i İstanbul'a getirdi | Yıldız oyuncu coşkuyla karşılandı

Geçen sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Valentin Rosier gösterdiği etkili performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. Yıldız futbolcu ile transfer için birçok takım görüşmeye geçmiş ancak oyuncu Beşiktaş'a gelmek için büyük fedakarlık gösterip tüm teklifleri reddetmişti. Oyuncu ile anlaşan Beşiktaş son olarak Sporting Lizbon ile de el sıkışınca, Rosier İstanbul'a geldi. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği futbolcunun maliyeti de ortaya çıktı.

4.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralayacak. Rosier için sezon sonunda 4.5 milyon Euro bonservis ödenecek. 4 yıllık sözleşme imzalanacak olan Fransız futbolcuya yıllık 1 milyon 350 bin Euro ücret ödenecek.

SIRADA TEİXEİRA VAR

Beşiktaş'ın uzun süredir peşinden koştuğu bir diğer yıldız da Alex Teixeira. Siyah beyazlıların 2 gün süre verdiği Brezilyalı 10 numaranın, bu süre içerisinde kararını iletmesi bekleniyor. Siyah beyazlılar, yıldız futbolcunun menajerine, harcama limitlerini aşamayacaklarını iletirken, önerdikleri maaşı artırmayacaklarını da bildirdi.