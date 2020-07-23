Yeni sezonun transfer çalışmalarına Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda hız kesmeden devam eden Beşiktaş yönetimi, Alanyaspor'un tecrübeli stoperi Welinton ile el sıkıştı. Aytemiz Alanyaspor'da 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Welinton, siyah-beyazlı kulübün teklifini kabul gördü.

Aytemiz Alanyaspor’da teknik direktör konusu netlik kazandıktan sonra siyah beyazlıların da onay vereceği oyunculardan biriyle takas yapılarak Welinton transfer edilecek.

4 Ağustos’ta başlayacak transfer dönemi ile resmi imzaların atılması bekleniyor.

WELINTON KİMDİR?

Brezilyalı oyuncu Welinton, Süper Lig takımlarından Alanyaspor'da forma giyen ve stoper mevkisinde görev yapan futbolcudur. 31 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu daha önce Flamengo,Spartak V-kavkaz, Coritiba FC,Umm Salal,Al Khor ve sonrasında Alanyaspor'da forma giymişti.

Alanyaspor formasını 2017 yılından beri terleten Welinton, 80 maçta görev yaptı. 80 maçta 8 golü bulunan Welinton, ortalama 1.44 maç puanı tutturdu.