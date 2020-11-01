Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de bu sezon taraftarının beklentilerini karşılayamayan Beşiktaş, son hafta deplasmanda alınan Denizlispor galibiyeti ile moral buldu. Bu galibiyetleri seriye dönüştürmeyi umduğunu belirten Sergen Yalçın ve ekibi, Yeni Malatyaspor'u da kayıpsız geçmek istiyor. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazandı (1M). Beşiktaş deplasmanında çıktığı üç Süper Lig maçının sadece birini kazanan Yeni Malatyaspor (2M), tek galibiyetini şu an rakibinin başında bulunan Sergen Yalçın yönetiminde aldı (Aralık 2019). Bu sezon evinde oynadığı iki Süper Lig maçını da kazanamayan Beşiktaş (1B 1M), en son Vicente Del Bosque yönetiminde 2004/05 sezonuna üç maçlık iç saha galibiyet hasretiyle başlamıştı (1B 2M). Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor maçı bugün, saat 19.00'da başlayacak. Vodafone Park'da oynanacak olan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve İbrahim Bozbey üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını izleyicilerle buluşturuyor. Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan Beşiktaş - Yeni Malatyaspor mücadelesi de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen ve şifreli yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş XI: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Yeni Malatyaspor XI: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Youssouf, Zeki, Kubilay

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını canlı izlemek için tıklayınız.