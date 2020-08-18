Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonunda giyeceği formalar gün yüzüne çıktı. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen tanıtımda, ev sahibi, deplasman ve alternatif forma olarak 3 adet yeni sezon forması tanıtıldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, yeni sezon formalarında hedeflerinin 350 bin forma satmak olduğunu belirterek, "Umarım bu sayı 500 bini geçer ve rekor kırarız" ifadelerini kullandı.

"ADİDAS İLE ÇALIŞMAKTAN ONUR DUYUYORUZ"

Tanıtımda konuşan Ahmet Nur Çebi, bu tür iş birliklerinin karşılıklı menfaatlere dayandığına dikkati çekerek, "En büyük spor giyim markası adidas ile çalışmaktan onur duyuyoruz. İş ortağımız adidas ile 11 yıldan beri devam ediyoruz. Umarım adidas'tan aldığımızın karşılığını verebiliriz." dedi.

Şampiyon olup 3. yıldızı taktıkları dönemde 500 bin forma sattıklarını hatırlatan Çebi, "Umuyorum şampiyon olup 500 bin üzerine çıkarız. Şu an için 350 bin ve üzeri hedef koyduk." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ YENİ SEZON FORMALARI NE KADAR?

Henüz Beşiktaş'ın "Kartal Yuvası" mağazalarında satışa çıkmayan yeni sezon formalarının kaç TL'den satılacağı belli değil. Ancak geçen sezon 250 TL'den satışa sunulan formalar ile yakın olması bekleniyor.

İşte Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonu formaları: