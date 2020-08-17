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Beşiktaş, yeni transferi Mensah ile sözleşme imzaladı!

Transferde adını sıkça duyduğumuz Bernard Mensah, Beşiktaş ile anlaştı.

Beşiktaş, yeni transferi Mensah ile sözleşme imzaladı!

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'nın ardından ikinci transferini de gerçekleştirdi. Sezon sonunun ardından büyük kulüplerle anılan Mensah'ın daha önce Galatasaray ile de anlaştığı yazılmıştı. Ancak Mensah, dün gece saatlerinde Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi. Tecrübeli oyuncu, hava alanında 'kartal' pozu vererek, adeta transferi resmileştirmişti.

Beşiktaş, Kayserispor'dan Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı. Mensah'ın menajeri oyuncunun imza attığı andan fotoğraf paylaştı.

Beşiktaş, yeni transferi Mensah ile sözleşme imzaladı!

BERNARD MENSAH KİMDİR?

Ganalı futbolcu Mensah, 1994 yılında dünyaya geldi. 1.80 boyunda olan genç futbolcu orta sahada görev alıyor. Profesyonel futbol kariyerine Portekiz liginin köklü ekiplerinden Vitoria Guiamaeres'te başlayan Mensah, ilk parlamasını da orada gerçekleştirdi. Ardından La Liga'nın Getafe takımına transfer olan Ganalı oyuncu, sırasıyla Getafe, Kasımpaşa ve Kayserispor'da forma giydi.

Kayserispor'da toplamda 54 maçta forma giyen Mensah, 9 gol ve 9 asistle oynadı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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