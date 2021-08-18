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  4. Beşiktaş yıldız futbolcu Batshuayi'nin transferini resmen duyurdu!

Beşiktaş yıldız futbolcu Batshuayi'nin transferini resmen duyurdu!

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde ses getirmek isteyen ve bu kapsamda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, uzun süredir peşinden koştuğu yıldız golcü Michy Batshuayi'nin transferini KAP'a yaptığı açıklama ile resmen duyurdu.

Beşiktaş yıldız futbolcu Batshuayi'nin transferini resmen duyurdu!

Uzun süredir forvet arayışında olan ve bu bölge için birçok isimle görüşmeler gerçekleştiren Beşiktaş son olarak Chelsea'nin yıldız golcüsü Michy Batshuayi'yi gündemine almıştı. Oyuncuyla anlaşma sağladığı bilinen siyah beyazlı ekip yaptığı paylaşımla birlikte bu transferin fitilini ateşlemişti. Kamuoyu Aydınlatma Platformuna ise oyuncunun kiralandığı resmen açıklandı.

Beşiktaş yıldız futbolcu Batshuayi'nin transferini resmen duyurdu!

Kamuoyu Aydınlatma Platformu tarafınfan yapılan açıklamada:

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

 

 

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