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  4. Beşiktaş yıldız oyuncu Alex Teixeria'yı İstanbul'a getiriyor! Oyuncu müjdeyi verdi

Beşiktaş yıldız oyuncu Alex Teixeria'yı İstanbul'a getiriyor! Oyuncu müjdeyi verdi

Şampiyonlar Ligi için kaliteli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor Siyah beyazlı ekibin uzun süredir peşinden koştuğu yıldız futbolcu Alex Teixeira'dan ise müjdeli bir haber geldi. Brezilyalı oyuncunun İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Beşiktaş yıldız oyuncu Alex Teixeria'yı İstanbul'a getiriyor! Oyuncu müjdeyi verdi

Yeni sezon öncesinde birçok oyuncuyla transfer için görüşmelerde bulunan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirerek devler liginde başarı yakalamak istiyor. Siyah beyazlılar geçen sezon kiraladığı Rosier ve Ghezzal'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcarken, Alex Teixeira için de oldukça çaba sarf etmişti. Son gelen haber ise siyah beyazlı camiayı heyecanlandırdı. yıldız futbolcu İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş yıldız oyuncu Alex Teixeria'yı İstanbul'a getiriyor! Menajeri müjdeyi verdi

RESMİ AÇIKLAMA GELECEK

Yaklaşık 1 aydır siyah beyazlı yönetimin görüşmede bulunduğu 31 yaşındaki yıldızla son pürüzlerin görüşüldüğü ve anlaşma sağlandığı ifade edildi. Brezilyalı yıldız İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık kontrolü sonrası transfer resmiyet kazanacak.

MENAJERİ DUYURDU

Süper Lig devi Beşiktaş ile anlaşma sağlayan ve İstanbul'a gelecek olan Alex Teixeira'nın menajeri Junior Mendonz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı. Mendonz paylaşımında: 'Pazartesi günü yeni bir yolculuk başlıyor' açıklamasını yaptı.

Beşiktaş yıldız oyuncu Alex Teixeria'yı İstanbul'a getiriyor! Menajeri müjdeyi verdi

TEİXEİRA'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Brezilyalı yıldız, bir taraftarın kendisi için yaptığı Beşiktaş formalı fotoğrafı profilinde paylaştı.

Beşiktaş yıldız oyuncu Alex Teixeria'yı İstanbul'a getiriyor! Oyuncu müjdeyi verdi

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