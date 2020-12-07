Beşiktaş zorlu viraja giriyor, 1 ayda 8 maç!

Geçtiğimiz sezonun devre arasından hemen sonra Abdullah Avcı ile yollarını ayırarak kulübün efsanelerinden Sergen Yalçın'ı göreve getiren Beşiktaş, o dönem ki kötü performansını geride bırakarak üst üste iyi sonuçlar ile ligde 3. sıraya kadar yükselmişti. Sergen Yalçınla birlikte gelen bu başarının ardından yeni sezona Şampiyonlar Ligi ön eleme maçıyla başlayan Beşiktaş, bu turda PAOK'a elenmiş ve kupadan veda etmişti. Transfer sezonu boyunca sıkıntılı bir süreç geçiren siyah-beyazlılar, yapılan yeni transferlerle sezona girmiş ancak beklentiyi karşılamayan bir form sergilemişti.

Son haftalarda ise zorlu Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarından galibiyetle çıkan Beşiktaş, ligde kendisini üst sıralara atmayı başardı. İstanbul virajını kayıpsız atlatan siyah-beyazlılar, çok daha zorlu bir dönemeçe giriyor.

1 AYDA 8 MAÇ

Önümüzdeki bir ay içerisinde oldukça sıkışık bir fikstüre girecek olan Beşiktaş, 13 Aralık'ta ligde lider durumda bulunan Alanyaspor'a konuk olacak. Bu maçın hemen ardından hafta içi Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, Tarsus İdman Yurdu maçının ardından BB Erzurumspor'u ağırlayacak. Beşiktaş, bu karşılaşmaların ardından iki zorlu Anadolu ekibiyle kozlarını paylaşacak. Önce Ankaragücü ile deplasmanda, ardından Sivasspor ile iç sahada karşılaşacak.

2020 yılını bu karşılaşmalarla tamamlayacak olan Sergen Yalçın'ın ekibi, yılbaşının ardından Kayserispor deplasmanına gidecek. Bu maçın ardından 3 gün sonra Rizespor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, ardından Hatayspor'a konuk olacak. 13 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında 7 lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Beşiktaş, zorlu periyodun ardından ligin ilk yarısını İstanbul'da bitirecek. Hatayspor'un ardından sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan siyah-beyazlılar, ardından Karagümrük ile deplasmanda karşılaşıp, ilk yarının son maçında Göztepe'yi ağırlayacak.