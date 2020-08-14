Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e Abdullah Avcı yönetimi ile iyi başlayamayan ancak Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdikten sonra büyük bir çıkış yakalayarak 3. sıraya yükselen Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek istiyor. Önümüzdeki sezona da başarılı teknik adam Sergen Yalçın ile başlayacak olan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Welinton ve Mensah'ı bitirmeye yakın olan Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'yı resmen açıklamıştı.

Transfer döneminde hareketli saatler yaşayan Beşiktaş, orta sahaya genç oyuncu Şahverdi Çetin'i düşünüyor. beIN SPORTS'un geçtiği habere göre, Eintracht Frankfurt kulübüyle sözleşmesi sona eren Şahverdi Çetin'i renklerine bağlamak istediği bilgisine ulaşıldı.

ŞAHVERDİ ÇETİN KİMDİR?

Almanya'nın Mainz kentinde 28 Eylül 2000 tarihinde dünyaya gelen genç futbolcu, 19 yaşında. Kariyerine 2012 yılında Almanya'nın Darmstadt, kulübünde başlayan Çetin, 2018 yılına kadar Frankfurt'un altyapı takımlarında forma giydi. Henüz Bundesliga'da forma giyme şansı bulamayan Şahverdi Çetin'in bu sezon Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi sona erdi.